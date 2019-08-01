Ляшко и Кличко решили вместе бороться с «зеленой чумой»

Украинский политик, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко сообща противостоять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Политический деятель призвал своих коллег вдохновиться примером и также стать частью противоборства. Причиной таких действий со стороны Ляшко стало желание администрации Зеленского лишить Кличко поста главы Киевской городской государственной администрации. Воспользовавшись ситуацией, лидер «Радикальной партии» обрел нового соратника. В видео, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, Ляшко прямо говорит, что на предложение о «дружбе» против Зеленского Кличко ответил поднятым вверх большим пальцем. В описании ролика политик называет новую киевскую власть «зеленой чумой».

Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в кабинет министров просьбу уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Главы местных администраций назначаются и увольняются с должности президентом Украины по представлению кабинета министров.