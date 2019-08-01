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Тайна волчьей мумии: генетики смогли извлечь РНК доисторического хищника

Ян Брацкий
13:37 01.08.2019
Исследователям удалось извлечь РНК из клеток печени волка, после чего был проведен сравнительный анализ с образами современных животных.
Тайна волчьей мумии: генетики смогли извлечь РНК доисторического хищника
© Фото: Northeastern Federal University

Российским генетикам совместно с европейскими коллегами удалось восстановить и упорядочить РНК древнего волка возрастом более 14 тысяч лет. Голова доисторического хищника и другие останки были обнаружены на севере Якутии в вечной мерзлоте. Предположительно, он вымер в одно время с мамонтами.

Достижение российской науки невозможно переоценить, так как в отличие от ДНК, которая сохраняется веками в неизменном виде, рибонуклеиновая кислота разрушается стремительно, и извлечь ее из старых образцов биологической ткани почти невозможно. Самым большим успехом до этого дня считалось извлечение РНК древней кукурузы возрастом 700 лет.

Работая с останками волка, которому ученые дали кличку Щенок Туман, удалось извлечь РНК из ткани печени животного. После этого ее сравнили с более поздними образцами клеток современных хищников. Успешный анализ РНК позволит исследователям выяснить, какие гены зубастого зверя были наиболее активны на момент гибели, и поставит науку об изучении древних животных на новый уровень, сообщает журнал Plos.

О желании продолжить изучение обнаруженных останков уже заявили ученые из Японии и Швеции.

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