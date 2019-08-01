«Орудие крупного калибра»: в КНДР подтвердили испытания новых ракет

В КНДР подтвердили испытание управляемого реактивного орудия крупного калибра нового типа. Две баллистические ракеты запустили с полуострова Ходо утром 31 июля.

В заявлении военных уточняется, что испытание прошло под руководством национального лидера Ким Чен Ына. Также на нем присутствовали официальные лица, ученые и инженеры, которые «испытывали гордость и волнение» в связи с первым запуском.

Стрельбы подтвердили тактические данные и технические характеристики ракеты, а Ким Чен Ын остался удовлетворен результатами испытаний, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что вооружение нового типа будет играть ключевую роль в наземных военных операциях Северной Кореи.

Об испытательных запусках ракет КНДР накануне сообщили военные силы Южной Кореи. Они определили дальность полета ракет (от 240 до 330 километров), а также заявили о своей готовности на случай новых запусков.