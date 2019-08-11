Новый посол Китая назвал работу в России сбывшейся мечтой

Новый посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй признался, что назначение на пост стало его сбывшейся мечтой. Такое заявление дипломат сделал сразу по прибытии в столичный аэропорт Шереметьево.

«Быть послом Китая в России — это большая мечта для каждого русиста Китая. Для меня эта мечта сбылась», - признался Ханьхуэй в интервью ТАСС.

Глава китайского диппредставительства подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина важны не только для двух стран, но и для всего мира в эпоху глобализации. Он выразил уверенность, что совместная работа позволит вывести их на новый уровень.

Дипломат заверил, что после назначения он испытывает и радость, и чувство глубокой ответственности.

Чжан Ханьхуэю 55 лет. Он в совершенстве владеет русским языком. Дипломат сменит своего предшественника Ли Хуэя, занимавшего пост посла последние десять лет.