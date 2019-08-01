Режим ЧС введен в Еврейской автономной области из-за паводка на Амуре

Режим чрезвычайной ситуации введен в Еврейской автономной области в связи с паводками в Амурской области.

В отдельные районы завезены материалы для отсыпки и построения ограждений, также производится увеличение медикаментов и продуктов питания. Кроме того, круглосуточно ведется наблюдение гидрологической обстановки в регионе, главы муниципалитетов докладывают о мониторинге уровня воды.

«На сегодняшний день угрозы подтопления полностью населенных пунктов нет. Силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципалитетов подготовлены к действию при чрезвычайной ситуации», - заявил накануне в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЕАО губернатор области Александр Левинталь.

На совещании также были поставлены задачи руководству Облученского муниципалитета по восстановлению дорог в селах Пашково и Радде.

Во всех муниципалитетах также работают комиссии по оценке возможного причинения ущерба имуществу граждан. Он будет оцениваться соответственно и адекватно с предоставлением фото- и видеоотчетов для подтверждения выплат пострадавшему населению.

Ранее сообщалось, что от сильных ливневых дождей в Облучье на территории ЕАО частично разрушились три моста, из них два автомобильные. В результате этого оказалось парализовано транспортное движение, а многие жителей - отрезаны от центра города.