Россияне не пострадали при стрельбе в норвежской мечети

Граждан России нет среди пострадавших в ходе стрельбы в мечети в пригороде столицы Норвегии.

«По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум (пригород Осло) 10 августа», - сообщило российское посольство на своей странице в Facebook.

Накануне, 10 августа, мужчина устроил стрельбу в мечети. Инцидент случился в пригороде Осло. В результате получил огнестрельные ранения один человек.

После инцидента полиция задержала злоумышленника. Правоохранители уже нашли в мечети несколько единиц оружия. Очевидцы описали нападавшего как мужчину, одетого в униформу.