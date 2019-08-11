В Минприроды рассказали, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин выразил мнение, что для защиты лесов от пожаров и черных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.

«Нам нужно приблизительно возвращаться к системе Советского Союза, она была правильная, было большое количество лесничеств. Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами», - цитирует Кобылкина РИА Новости.

Кроме того, министр отметил, что в Советском Союзе было 85 тысяч лесных инспекторов, а вот на данный момент их всего около 20 тысяч.

Напомним, что российских регионах в этом году горели несколько миллионов гектаров леса.