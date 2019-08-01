Поиски пропавших в Карелии туристов приостановлены

Пропавшие в Карелии туристы могут находиться на одном их островов и ждать улучшения погоды. В этом уверены их родственники и спасатели, которые готовы начать поиск людей.

Десять человек на пяти байдарках должны были совершить переход из населенного пункта Сумский Посад на Кот-Остров, где была запланирована встреча в местными жителями. В назначенный час туристы не появились, а на море начался шторм. В последний раз на связь люди выходили 24 июля.

«В настоящий момент в районе предполагаемого нахождения туристической группы действуют неблагоприятные метеоусловия, волнение на море до трех метров и порывистый ветер до 20 метров в секунду», - заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия Александр Фролов.

По словам спасателей, официально группа не регистрировалась, и сейчас МЧС мобилизует усилия на ее поиски. К отправке на место предполагаемого нахождения туристов готовы группа из восьми человек со всем необходимым оборудованием и добровольцы, привлеченные для поисков.