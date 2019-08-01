Американский истребитель F-18 разбился в Долине Смерти
Истребитель ВС США рухнул на людей в Калифорнии.
© Видео: KGET News, YouTube © Фото: KGET News, youtube
Семь человек пострадали в результате крушения американского военного истребителя F-18. Инцидент произошел в Калифорнии возле военно-морской авиабазы China Lake в 10 утра по местному времени (31 июля в 21:00 мск).
Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 потерпел крушение в каньоне «Звездных войн» в западной части национального парка Долина Смерти. Это место популярно среди туристов, которые приезжают посмотреть на тренировочные полеты.
Все пострадавшие получили незначительные травмы. Информации о том, успел ли катапультироваться пилот, пока нет. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция.