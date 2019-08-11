«А чего не смеяться-то»: Кокорин объяснил свой смех в зале суда

Футболист Александр Кокорин объяснил свой смех в зале суда во время слушаний по делу о хулиганстве. По его словам, нет причины этого не делать.

Как объяснил спортсмен, сначала они не понимали, что происходит, и надеялись, что скоро их выпустят на свободу. Но позже задержанные футболисты стали вести себя более раскованно.

«Потом, когда все это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, "ха-ха, хи-хи". Нам: "Что вы смеетесь?". А чего не смеяться-то?», - сказал Кокорин.

Видео было размещено на YouTube белгородским футбольным клубом «Салют», который 10 августа сыграл товарищеский матч с командой заключенных из исправительной колонии №4. В числе сборной СИЗО выступали Кокорин и Мамаев: они сыграли два тайма по 20 минут. Команда заключенных победила со счетом 4:2.

Кокорин вместе с другим фигурантом дела – Павлом Мамаевым – находится в СИЗО с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в драках в Москве осенью 2018 года. Ожидается, что Мамаев выйдет из колонии уже в конце ноября, а Кокорин – в декабре.