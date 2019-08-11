Гатчинский священник был отстранен от служения за жестокое обращение с ребенком

Священник, который жестоко обращался с ребенком во время обряда крещения в храме на территории Гатчинского района Ленинградской области, был отстранен от служения. Об этом сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви.

«Теперь он запрещен в священнослужении», - говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе администрации Гатчинского района сообщали о том, что местные власти проверяют информацию об инциденте, уточняет ТАСС.

Скандал разразился во время крещения в городе Гатчина: там священник грубо обращался с годовалым ребенком. Он окунал малыша в воду, несмотря на возгласы присутствующих. Кроме того, священник отказался отдавать малыша матери, которая пыталась его забрать.

В результате инцидента ребенок получил травмы, а его родители написали заявление в полицию.