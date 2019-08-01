Порошенко рассказал, каким видит себя через 10 лет

Экс-глава Украины Петр Порошенко рассказал, каким он представляет себя через десять лет. Рассуждениями на тему своей значимости в политической истории бывший президент при этом решил не злоупотреблять.

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента», - заявил Порошенко.

Также политик выразил мнение, что ответ на вопрос, напишут ли о нем в учебниках истории, последует через несколько лет, когда многие начнут думать о нем по-другому. Объясняет Порошенко такое развитие событий просто: он считает, что за последние несколько лет значительно прибавил в опыте и мудрости, хотя при этом и сильно постарел.

«Это нелегкий хлеб - быть президентом», - заявил Порошенко, отвечая на вопрос издания «Украинская правда».

При этом он также признал, что ему «есть за что просить прощения у Господа».

Напомним, в настоящее время Петр Порошенко является фигурантом более десяти уголовных дел, заведенных на него на территории Украины. Среди них обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов, в возможной государственной измене и захвате власти и другие. Бывший президент не явился на допрос ни по одному из них, а вскоре и вовсе покинул страну, отказавшись от государственной охраны и вылетев в Турцию.