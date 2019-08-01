В Канаде найден древний морской «Ктулху»

В Канаде обнаружили останки странного морского существа, напоминающего своим видом монстра Ктулху из произведений американского мастера ужасов Говарда Лавкрафта. Найденного водного обитателя отличают необычные ротовые отростки.

«Щупальца-грабли» помогали существу просеивать песок и находить в нем мелких беспозвоночных, которыми оно и питалось. Ученые нашли большое количество отпечатков существ на определенных пластах пород времен палеозоя и кембрийского периода, что позволило говорить о широком распространении хищничества в очень далеком прошлом.

Ученым часто удается найти останки необычных древних животных в различных породах. Непривычный внешний облик зачастую вызывает у палеонтологов трудности в определении того, к какому роду или классу они принадлежат. Данные о находке опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Постоянные открытия в области подобных древних форм жизни позволяют исследователям делать вывод о распространенности хищников во всех возможных экологических нишах.