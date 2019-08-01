Самолеты МО РФ будут вылетать на тушение пожаров 20 раз в сутки

Самолеты Министерства обороны РФ, привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз в день, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«В соответствии с разработанным планом-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолетовылетов Ил-76», - сказал Булгаков в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.

По его словам, к вылетам военнослужащие приступили в 8 утра по московскому времени. В пятницу четыре самолета приземлятся в Братске, откуда будут выполнять задачи в дальнейшем.

Он также отметил, что вертолетные группы прибыли в Красноярский край не в полном составе и приступят парами к выполнению задач со 2 августа вблизи населенных пунктов.

«В интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8», - рассказал замминистра.

Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров утром 1 августа.

Ранее сообщалось, что в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

В связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.