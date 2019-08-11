КНДР испытала новое оружие под руководством Ким Чен Ына

Северная Корея в субботу, 10 августа испытала новое оружие. Речь идет о типе вооружения, который разрабатывался в соответствии с условиями местности КНДР и имеющего выгодные тактические характеристики.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях и остался доволен их результатами, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В субботу КНДР произвела запуск новых ракет из прибрежного города Хамхунг на северо-востоке страны. Он стал пятым за последние две недели. Предположительно, это баллистические ракеты малой дальности. Они пролетели 400 километров, а максимальная высота полета составила 48 километров.

На неделе Пхеньян уже проводил ракетные старты. Так, 6 августа северокорейские военные осуществили пуски новых тактических управляемых ракет, две из которых пролетели около 450 километров и поразили цели в Японском море.