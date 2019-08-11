Алкогольный чемпион: водителя с превышением дозы спиртного в 16 раз задержали на Украине

На Украине, под Полтавой, произошло ДТП. Один из его участников был серьезно пьян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

Уровень алкоголя превышал норму в 16 раз.

«Содержание алкоголя в крови человека составляло 3,17 промилле», - уточняется в публикации.

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Таким образом, мужчина, находящийся за рулем, находился в «критическом состоянии», однако все еще управлял автомобилем.

По факту инцидента составлены протоколы по статьям «Управление в состоянии опьянения» и «Управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством».