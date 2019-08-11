Эксперты рассказали о пользе кофе при депрессиях

Употребление небольшого количества кофе в день способно помочь при депрессивных состояниях.

Дело в том, что кофеин оказывает благоприятный эффект на организм. Чашка кофе способна повысить настроение, улучшить концентрацию и мозговую деятельность.

Более того, кофе улучшает память, пишет «МедикФорум».

Бодрящий напиток может помочь спортсменам в достижении лучших результатов. При этом, стоит отметить, что кофе не входит в список допинг-средств.

Тем не менее, стоит учитывать: регулярное употребление кофе повышает уровень холестерина, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, из-за кофеина может повышаться артериальное давление, из-за чего возникают головные боли. В связи с этим не стоит пить кофе тем, кто страдает от мигреней.