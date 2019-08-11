В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье

Пятеро взрослых, которые получили травмы в крупном ДТП в Подмосковье, находятся в удовлетворительном состоянии, а двое детей в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Напомним, вечером 11 августа на Рижском шоссе столкнулась микроавтобус, легковушка и грузовой автомобиль. В результате погибли пять человек, двое из которых - дети.

Все семеро пострадавших доставлены в Волоколамскую больницу. В данный вопрос решает вопрос о перевозе одного ребенка в другое медучреждение, пишет РИА Новости.