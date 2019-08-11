Под Краснодаром сгорело и затонуло рыболовецкое судно: видео
На борту находились шесть человек, всех их доставили на берег попутными судами.
© Фото: Типичный Краснодар, Вконтакте
На рыболовецком судне в акватории Черного моря произошел пожар. По предварительной информации, причиной стало возгорание двигателя.
«От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении полутора километров от береговой линии поселка Джубга, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На борту находились шесть человек, всех их доставили на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет.