Холодный фронт: август побил «морозный» рекорд за 69 лет

Температура в Москве в начале августа стала рекордной за последние 69 лет. Эти дни стали самыми холодными за вышеназванные период.

Последний раз, когда средняя температура держалась на отметке +13,6 градусов, был зафиксирован в 1950 году.

Самой холодной ночью за прошедшие дни стало пятое августа, сообщают «Метеовести».

Тем временем, в Москву постепенно начинает возвращаться летнее тепло. Температура на следующей неделе будет находиться в пределах климатической нормы – 20-25 градусов.