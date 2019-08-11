Холодный фронт: август побил «морозный» рекорд за 69 лет
Средняя температура воздуха составляла +14,2 градусов.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Температура в Москве в начале августа стала рекордной за последние 69 лет. Эти дни стали самыми холодными за вышеназванные период.
Последний раз, когда средняя температура держалась на отметке +13,6 градусов, был зафиксирован в 1950 году.
Самой холодной ночью за прошедшие дни стало пятое августа, сообщают «Метеовести».
Тем временем, в Москву постепенно начинает возвращаться летнее тепло. Температура на следующей неделе будет находиться в пределах климатической нормы – 20-25 градусов.