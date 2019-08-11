Врачи назвали главные рецепты для сохранения здоровья

Врачи, участвующие в общегородской программе «Здоровая Москва», рассказали, как сохранить здоровье.

Во-первых, стоит регулярно заниматься физической активностью. Специалисты советуют не пренебрегать утренней зарядкой, а также побольше ходить пешком. Кроме того, если времени заниматься спортом нет, можно исключить использование лифта и лишь самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам.

Более того, врачи напомнили о важности соблюдения режима сна. Спать следует от семи до девяти часов в сутки.

Правильное питание также является залогом крепкого здоровья. Не стоит наедаться на ночь, предпочтение стоит отдать сбалансированному питанию, говорится в рекомендациях на сайте мэра Москвы.