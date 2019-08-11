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Врачи назвали главные рецепты для сохранения здоровья

Дарья Михалина
21:20 11.08.2019
Специалисты назвали легкие способы, благодаря которым можно поддержать свое здоровье.
Врачи назвали главные рецепты для сохранения здоровья
© Фото: pixabay.com

Врачи, участвующие в общегородской программе «Здоровая Москва», рассказали, как сохранить здоровье.

Во-первых, стоит регулярно заниматься физической активностью. Специалисты советуют не пренебрегать утренней зарядкой, а также побольше ходить пешком. Кроме того, если времени заниматься спортом нет, можно исключить использование лифта и лишь самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам.

Более того, врачи напомнили о важности соблюдения режима сна. Спать следует от семи до девяти часов в сутки.

Правильное питание также является залогом крепкого здоровья. Не стоит наедаться на ночь, предпочтение стоит отдать сбалансированному питанию, говорится в рекомендациях на сайте мэра Москвы.

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