Эксперт назвала способ преодоления кризиса среднего возраста

Мужчинам для преодоления кризиса среднего возраста важна эмоциональная и физическая встряска, а женщинам необходимо не забывать про свои интересы. К такому выводу пришла психолог филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро.

«Для успешного прохождения кризиса среднего возраста мужчине необходима физическая или эмоциональная встряска. Этого можно достичь «цивилизованными способами» - это занятия, связанные с мощной активизацией энергии: ремонт или обмен квартиры, смена обстановки в доме, строительство дома, дачи, покупка машины. Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины», - отметила Шапиро.

В свою очередь, женщинам важно не забывать о своих интересах. Психолог порекомендовала составить список того, что необходимо делать, и того, что на самом деле хочется. Если уравновесить эти действия, то кризис среднего возраста удастся избежать, пишет АГН «Москва».