Число погибших в крупном ДТП в Подмосковье увеличилось до пяти

Пять человек погибли, еще девять пострадали в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Ранее говорилось о четырех погибших и семерых пострадавших.

ДТП произошло с участием микроавтобуса, легкового и грузового автомобилей. Все пассажиры легковушки, включая двоих детей, погибли. В микроавтобусе ехали девять человек - их доставили в больницу.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 11 августа, в 19.15. На данный момент причина ДТП неизвестна. На месте работают сотрудники ДПС, ГИБДД и следственно-оперативная группа.