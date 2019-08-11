Число погибших в крупном ДТП в Подмосковье увеличилось до пяти
ДТП произошло с участием микроавтобуса, легкового и грузового автомобилей.
© Фото: Александр Чирков, Вконтакте
Пять человек погибли, еще девять пострадали в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Ранее говорилось о четырех погибших и семерых пострадавших.
ДТП произошло с участием микроавтобуса, легкового и грузового автомобилей. Все пассажиры легковушки, включая двоих детей, погибли. В микроавтобусе ехали девять человек - их доставили в больницу.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 11 августа, в 19.15. На данный момент причина ДТП неизвестна. На месте работают сотрудники ДПС, ГИБДД и следственно-оперативная группа.