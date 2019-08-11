Украинский чиновник опубликовал письма от жителей Крыма

Советник главы Министерства агрополитики Украины Александр Лиев, который в 2010 работал в Крыму, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова. Крымчане рассказали ему, как изменился регион после воссоединения с Россией.

Местные жители в первую очередь отметили значительное улучшение качества дорог, а также появлении на проезжей части разметок.

Кроме того, повысился уровень заработных плат и пенсий, улучшилось качество медицины. Крымчане подчеркнули, что стало спокойнее на улицах: люди перестали пить спиртное на улицах, также снизилась криминогенная обстановка. Всего же на вопрос Лиева, который он опубликовал в Facebook, ответили 59 человек.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.