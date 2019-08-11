Четверо погибших, семеро пострадавших: в Подмосковье произошло серьезное ДТП

Сегодня, 11 августа, в Подмосковье произошло страшное ДТП: на трассе в аварию попали микроавтобус, легковой и грузовой автомобили. В результате четыре человека погибли.

© Александр Чирков, Вконтакте

«По предварительной информации, сегодня в 19.15 на 159-м километре Новорижского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля, грузового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП четыре человека погибли, семеро получили травмы», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

© Александр Чирков, Вконтакте

Причина трагедии пока не известна. Фотографии, предположительно сделанные на месте ДТП, разместили очевидцы в соцсети. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, ГИБДД и следственно-оперативная группа.