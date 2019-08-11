Модный скандал: Versace выпустил футболки с картой Китая без Гонконга
Бренд Versace выпустил линейку футболок с перечнем мировых стран и столиц. В списке как отдельные государства фигурировали Гонконг и Макао.
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Итальянский модный дом Versace допустил ошибку в дизайне своих футболок и толстовок с географическими названиями.
На них китайские районы Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства. Эта ошибка вызвала широкий резонанс в обществе. Как сообщает China Daily, актриса Ян Ми, широко известная в Китае, приняла решение разорвать сотрудничество с брендом.
В модном доме поспешили сгладить скандал: одежду убрали из продажи и утилизировали.
«Это наша оплошность, и мы глубоко сожалеем о последствиях, которые произошли из-за нас», - говорится в сообщении модного дома.
В Versace добавили, что уважают китайский народ и их суверенитет.