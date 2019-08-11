Медведев прибыл на Каспийский экономический форум в Туркмению
Форум пройдет в городе Туркменбаши на базе национальной туристической зоны «Аваза». Российскую делегацию возглавляет Медведев.
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Туркмению, где завтра, 12 августа, примет участие в первом Каспийском экономическом форуме и проведет встречу с лидером принимающей стороны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Ожидается, что Медведев и Бердымухамедов обсудят вопросы российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе.
Форум пройдет в городе Туркменбаши на базе национальной туристической зоны «Аваза». Российскую делегацию возглавляет Медведев.
Глава правительства выступит на пленарном заседании и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств в рамках Каспийского экономического форума, пишет РИА Новости.