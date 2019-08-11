Крещение в Гатчине обернулось громким скандалом: видео

Кадры инцидента, произошедшего в Мариенбургской церкви, были опубликованы в Сети. На них видно, что в один момент женщина попыталась забрать ребенка у священнослужителя, однако тот отказался отдавать малыша.

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