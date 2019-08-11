Крещение в Гатчине обернулось громким скандалом: видео
Священник несколько раз грубо окунул ребенка с головой в воду, не обращая внимания на крики малыша.
© Видео: Виктория Николаевна, vk.com © Фото: Виктория Николаевна, vk.com
В городе Гатчина, в Ленинградской области, крещение ребенка закончилось громким скандалом.
Во время обряда священник грубо обращался с годовалым малышом.
Кадры инцидента, произошедшего в Мариенбургской церкви, были опубликованы в Сети. На них видно, что в один момент женщина попыталась забрать ребенка у священнослужителя, однако тот отказался отдавать малыша.
Ребенок получил травмы. Его мать приняла решение написать заявление в полицию, сообщает РИА Новости.