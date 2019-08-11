Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

В Москве выбрали «Миссис Россия 2019». Ей стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова.

За титул боролись 35 претенденток. В процессе конкурса участницы представили королевское дефиле и вышли на сцену в авторских вечерних платьях.

В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово.

Титул четвертой «Вице-миссис России» взяла Наталья Резникова из Ставрополя, третьей - Светлана Жаворонкова из ЦФО, второй - Влада Брем из Иркутска. Звание первой «Вице-миссис России» досталось Анне Митрофановой из Самары. Об этом пишет ТАСС.

В этом году конкурс посвятили теме космоса и учредили специальную номинацию - «Королева космоса». Победа досталась Марии Волковой из Ижевска.

Отметим, что конкурс «Миссис Россия» проводится с 2000 года. В разное время в нем побеждали Ольга Шестакова, Анна Городжая и Кристина Беленькая.