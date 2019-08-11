Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
На пилотируемом корабле «Союз МС» Федор отправится к Международной космической станцией (МКС).
© Фото: FEDOR37516789 , Twitter
Робот Федор, который уже 22 августа отправится на МКС, был размещен на корабле «Союз МС-14».
Фотографии с места были опубликованы в Twitter антропоморфного робота.
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже завтра специалисты начнут проводить тесты на совместимость работы систем робота с системой управления корабля.
Сейчас Федор находится на «Байконуре». В открытый космос он полетит 22 августа, а обратно вернется уже 7 сентября.