Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

Робот Федор, который уже 22 августа отправится на МКС, был размещен на корабле «Союз МС-14».

Фотографии с места были опубликованы в Twitter антропоморфного робота.

© FEDOR37516789 , Twitter

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже завтра специалисты начнут проводить тесты на совместимость работы систем робота с системой управления корабля.

© FEDOR37516789 , Twitter

Сейчас Федор находится на «Байконуре». В открытый космос он полетит 22 августа, а обратно вернется уже 7 сентября.