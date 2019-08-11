Пьяная стюардесса напугала пассажиров на борту самолета: видео

Стюардесса американской авиакомпании Air Wisconsin испугала пассажиров, появившись на борту в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел на рейсе Чикаго - Саут-Бенд.

Женщина не смогла внятно ознакомить пассажиров с правилами поведения на борту и техникой безопасности. После своей «речи» она рухнула в кресло, забыв пристегнуть ремень.

Пассажиры пожаловались на стюардессу командиру судна.

После полета у женщины взяли пробы крови. Уровень алкоголя составил 0,204, что в пять раз превышает допустимый предел для бортпроводников. Стюардессу уволили, передает ABC News.