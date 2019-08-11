Несколько сотен спортсменов проплыли вокруг Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге прошел заплыв X-Waters. В нем приняли участие 900 человек из разных городов и стран.

Пловцам предстояло преодолеть маршрут по Неве и Кронверкскому проливу вокруг Петропавловской крепости. Участникам предложили на выбор две дистанции: 2300 метров и 4600 метров. Видео масштабного заплыва опубликовали зрители в социальных сетях.

«Спасибо всем, это было невероятно», - написали организаторы на странице в «ВКонтакте».

X-Waters - международная серия заплывов. В этом году было организовано более 10 мероприятий в шести странах.