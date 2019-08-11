Сбежавших из психбольницы опасных преступников задержали под Волгоградом

Правоохранительные органы в Волгоградской области задержали двух преступников, которые сбежали из психиатрической больницы. Об этом «Звезде» сообщили в региональном отделении МВД.

Роман Смородов и Анатолий Машанин были задержаны во время спецоперации за хутором Ляпичев Калачевского района. В МВД отметили, что мужчины, возможно, хотели добраться до ближайшей железнодорожной станции. За время побега они не совершили противоправных действий – их вернули обратно.

Смородов еще в 2004 году был судим по статье «Убийство», а Машанин в 2011 году - по статьям «Грабеж» и «Неправомерное завладение транспортным средством».

Из палаты пациенты медучреждения сбежали через окно, отогнув решетку. Их поместили в стационар после того, как они были признаны опасными.