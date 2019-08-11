Наличие гражданства и установка тахографа: что изменится в законе об агрегаторах такси

Количество аварий с участием такси за последний год выросло на 15%.

Сейчас в сфере перевозок обдумывают внедрение ряда изменений. Работать в такси хотят запретить водителям без российского гражданства. На сегодняшний день московское такси насчитывает несколько десятков тысяч автомобилистов-мигрантов.

Если они останутся без работы, то машину придется заказывать не за несколько минут, а за несколько часов. Кроме того, цена поездки также вырастет, уверяют эксперты.

Новые поправки в закон также предполагают установку в каждой машине тахографа. Этот прибор контролирует скорость, следит за маршрутом и за тем, чтобы водитель вовремя отдыхал. По статистике, 35% водителей работают без выходных. И на дорогах все больше таксистов, которые просто засыпают за рулем.

«Режим труда и отдыха можно контролировать цифровыми алгоритмами, создав федеральную систему, автоматизированную систему, которая будет у всех агрегаторов собирать данные о том, сколько отработал», - предложил решение проблемы депутат Государственной Думы РФ Александр Старовойтов.

Финальный документ будет утвержден к осени.