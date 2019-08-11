Нашествие крабов: сотни ракообразных «вторглись» во Флориду

Настоящее нашествие крабов на штат Флорида сняли на видео. На опубликованных кадрах видно, как сотни ракообразных ползут через пешеходные улицы и проезжую часть в сторону океана.

Опасаясь машин, они укрываются в кустах.

Местные жители признаются: крабы заполонили весь город Стюарт. Их можно увидеть и на частных территориях, прямо на крыльце дома.

«Мы живем здесь на протяжении нескольких лет, и это самое большое количество (крабов - прим. ред.), которое мы когда-либо видели», - цитирует DailyStar Абриэль Арнел.

Как объяснили специалисты, «нашествие» объясняется влажной погодой и сезоном миграции у ракообразных. Обычно сезон длится до декабря, но пик приходится на октябрь и ноябрь.