Канары в огне: на популярных островах идет эвакуация

На острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) из-за сильных пожаров эвакуировали тысячу человек. Об этом заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

По его словам, в субботу пожарные взяли под контроль 85% загоревшихся территорий, но в связи со сменой направления ветра ситуация осложнилась. Сейчас все доступные силы задействованы в борьбе со стихией, огню противостоят свыше 200 пожарных. Ожидается, что в тушении будут задействованы десять единиц авиации, сообщает издание La Razón.

Согласно прогнозу погоды, в охваченном пожарами регионе в ближайшее время не ожидается дождей, температура воздуха составит 30 градусов, а максимальная скорость ветра - 70 километров в час, что негативно может сказаться на тушении пожаров.