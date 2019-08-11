Огненная река: байкеры проехали с файерами по Невскому проспекту

Огненное шоу устроили мотоциклисты на Невском проспекте. Колонна байкеров проехала по главной улице Санкт-Петербурга с зажженными файерами. Видео и фотографии с места появились в Сети.

Сначала по проспекту пронеслись мотоциклы с огнем, а затем их догнала толпа байкеров, уже без файеров. Всего по Невскому проспекту проехало несколько десятков мотоциклов.

Автомобили, которые ехали по встречной полосе, активно им сигналили.