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50 тысяч байкеров прибыли на мотослет со всей страны в Севастополь

Виктория Косогляденко
17:31 11.08.2019
Вместе с байкерами в колонне в черной кожаной куртке проехал президент России Владимир Путин. Он прибыл на десятый юбилейный мотофестиваль за рулем отечественного «Урала».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Самый массовый ежегодный слет мотоциклистов со всей страны проходит в Севастополе. Для этого колонна из 50 тысяч байкеров проехала через всю Россию. Их место встречи не меняется уже много лет - у горы Гасфорта каждое лето они собираются под музыку и под залпы пиротехники.

Вместе с байкерами в колонне в черной кожаной куртке проехал президент России Владимир Путин. Он прибыл на десятый юбилейный мотофестиваль за рулем отечественного «Урала». При этом он прокатил по трассе главу Крыма Сергея Аксенова и исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развозжаева. Байк главы государства на дороге громко приветствовали гудками и сигналами.

Общение с мотоциклистами продолжилось в байк-центре на Гасфорте. Президент поздравил организаторов и участников фестиваля с открытием.

«У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей. Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России», - сказал президент.

«Ночные волки» не смогли отпустить президента без подарка. Ему вручили меховую шапку с символикой клуба и диск с фильмом о мотобратстве. Сам же юбилейный концерт получился ярким - искры, фейерверки, иллюминация. Настоящее огненное шоу с каскадерами, сложнейшими трюками и подвижными декорациями.

После президент уже в более привычной одежде отправляется в Херсонес. На берегу моря Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон». В нем отражена вся история этого места - от язычества до христианства. Эпохи существования древнего города ожили на сцене вместе с античными правителями, средневековыми рыцарями и далее - современными персонажами. Эта история по пьесе митрополита Псковского Тихона Шевкунова о том, как менялась цивилизация из глубины веков до наших дней.

В Херсонесе президенту рассказали о планах по развитию заповедника. Тут в ближайшие годы появятся Музей христианства, Археологический центр и единственный в России Музей античности и Византии.

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