«Это безумие»: омбудсмен объяснила, как сотрудница ЖКХ задолжала два миллиарда

Сотрудница ЖКХ Воскресенска оказалась должна Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей. Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова предположила, с чем могла быть связана утечка персональных данных, из-за чего женщина стала учредителем обанкротившейся фирмы с кредитом в 32 млн долларов.

По ее словам, все дело может быть в налоговой службе. Семенова уверяет, что история с сотрудницей ЖКХ из Воскресенска - не единична.

«Объясняется это достаточно просто: налоговая "сливает" информацию персональных данных. Видимо, путем дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица. Не как раньше - на бездомных оформляли в 90-е годы», - цитирует омбудсмена «Говорит Москва».

Сотрудница ЖКХ получает зарплату 15 тысяч рублей. Ежемесячно она должна отдавать 7 из них на погашение долга. Чтобы вернуть средства, женщине потребуются тысячи лет. По словам Семеновой, для помощи в этой странной ситуации, нужно привлечь правоохранителей.

«Безусловно, это безумие. Сам человек себя не защитит в этой ситуации, судя по социальному статусу. Здесь нужно, чтобы помогали следователи», - считает она.

Сотрудница ЖКХ пыталась устроиться на работу курьером несколько лет назад. Ее повели к нотариусу, где она подписала ряд документов. Согласно им, женщина стала учредителем фирмы, которая взяла долг в 32 миллиона долларов, а потом стала банкротом. Банк лопнул. Все права на востребование средств получило Агентство по страхованию вкладов.