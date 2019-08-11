Названы опасные последствия употребления кофе
Человек, часто употребляющий кофе, больше подвержен приступам мигрени, нежели те, кто напиток игнорирует.
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Ученые провели исследование и выявили связь между кофе и частыми мигренями.
Всего в эксперименте принял участие 101 человек. На протяжении шести недель они записывали в дневник, сколько раз за день пили кофе. Также участники исследования фиксировали данные о приступах головной боли.
В среднем каждый из добровольцев восемь раз испытал приступ мигрени за все время исследования. Приступы случались именно в те дни, когда они пили много кофе.
«Это говорит о том, что высокий уровень потребления кофеина может быть причиной мигрени в этот день», - говорится в отчете The American Journal of Medicine.
Ранее ученые развенчали популярный миф о кофе, заявив, что употребление перед сном не сказывается на его качестве.