Названы опасные последствия употребления кофе

Ученые провели исследование и выявили связь между кофе и частыми мигренями.

Всего в эксперименте принял участие 101 человек. На протяжении шести недель они записывали в дневник, сколько раз за день пили кофе. Также участники исследования фиксировали данные о приступах головной боли.

В среднем каждый из добровольцев восемь раз испытал приступ мигрени за все время исследования. Приступы случались именно в те дни, когда они пили много кофе.

«Это говорит о том, что высокий уровень потребления кофеина может быть причиной мигрени в этот день», - говорится в отчете The American Journal of Medicine.

Ранее ученые развенчали популярный миф о кофе, заявив, что употребление перед сном не сказывается на его качестве.