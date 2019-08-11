В Якутии в угольной шахте произошло обрушение

В якутском Оймяконе произошло обрушение в угольной шахте. В результате происшествия один человек погиб. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

«Сегодня в главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) поступила информация об обрушении горной породы на руднике Сарылах Оймяконского района… на смене находилось 16 человек… самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек, с сожалению, один человек погиб», - сообщили в МЧС.

В настоящее время тело погибшего доставлено на поверхность и передано в ЦРБ.