Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в серьезное ДТП под Псковом
Об инциденте музыкант сообщил в соцсетях.
© Видео: Vadim Stepantsov, Facebook © Фото: Вадим Степанцов, Facebook
Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцев попал в аварию в Псковской области. Кадрами последствий музыкант поделился в Сети.
«Здравствуй, Идрица родная», - прокомментировал он произошедшее.
Степанцев добавил: сам он пострадал не сильно.
Он рассказал, что авария произошла по пути в Ригу, однако заверил, что, несмотря на инцидент, не прервет тур.