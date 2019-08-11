На популярном испанском курорте планируют запретить курить

Власти испанского города Валенсия, популярного у туристов, намерены ввести запрет на курение на пляжах.

Такое решение объясняется желанием ограничить от дыма некурящих отдыхающих, а также снизить количество мусора. Сигаретные окурки составляют 14% всего мусора, а период их разложения достигает десяти лет, пишет El Mundo.

Валенсия – один из крупнейших городов Испании. Она стоит на третьем месте по количеству жителей после Мадрида и Барселоны.

Стоит отметить, что ограничение на запрет курения на пляжах уже действует в нескольких испанских городах.