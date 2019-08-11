В Омске начали массово гибнуть чайки: видео

В одном из пабликов Омска опубликовано видео массовой гибели чаек на Иртыше.

«Может, есть тут специалисты, гибнут чайки, уже десятка два. Похоже на паралич. В МЧС сообщил о данной проблеме, а то, может, и мы загнемся», - сообщил автор фото и видео.

На кадрах видно, что вдоль берега в неподвижном состоянии сидят десятки чаек. Автор видео отмечает, что они будто парализованы - не могут двигаться и слабо реагируют на приближение человека, хотя некоторые пытаются открыть клюв, чтобы защититься.

При этом рядом с еще живыми птицами лежат мертвые. По мнению очевидца, причиной массовой гибели стала либо плохая экология, либо токсичная пища, которую ранее съели чайки.

Пользователи Сети склоняются к тому, что причиной произошедшего стали выбросы в реку. Многие местные жители отмечают и массовую гибель голубей в Омской области.