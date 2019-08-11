«Чтоб не быть жертвой шашлыка»: по центру Благовещенска бегал баран
Животное перебегало одну из центральных улиц города.
© Видео: dpskontrol_28rus, Instagram © Фото: dpskontrol_28rus, Instagram
Утром 11 августа в центре Благовещенска на пересечении улиц Зейской и Театральной автомобилист чуть не сбил необычного «пешехода» - дорогу в неположенном месте перебегал баран.
«Барашка побежала. Вон бежит его хозяин!», - сказал за кадром водитель.
Пользователи Сети, увидев видео, напомнили, что как раз 11 августа у мусульман начался праздник Курбан-байрам.
«Баран совершил побег. У мусульман сегодня праздник», - пишет andreinasekin51.
«С Байрама убег однако», - добавил andreisim63.
«Чтоб не быть жертвой шашлыка», - считает yulanna2903.