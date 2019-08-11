«Чтоб не быть жертвой шашлыка»: по центру Благовещенска бегал баран

Утром 11 августа в центре Благовещенска на пересечении улиц Зейской и Театральной автомобилист чуть не сбил необычного «пешехода» - дорогу в неположенном месте перебегал баран.

«Барашка побежала. Вон бежит его хозяин!», - сказал за кадром водитель.

Пользователи Сети, увидев видео, напомнили, что как раз 11 августа у мусульман начался праздник Курбан-байрам.