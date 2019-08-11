Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года международные резервы России увеличились на 45%.
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Россия имеет все шансы в скором времени войти в четверку стран с самыми большими золотовалютными резервами.
Резервы России за последние годы выросли практически в два раза - на 45%. Сейчас их сумма достигает 518 миллиардов долларов.
В свою очередь резервы Саудовской Аравии составляют 527 миллиардов долларов.
По оценке Bloomberg, впервые за восемь лет Россия может обогнать Саудовскую Аравию.
На сегодняшний день самые большие золотовалютные запасы у Китая, далее идет Япония, а за ней - Швейцария.