Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде заявили, что зарубежные силы манипулировали митингующими на акции 10 августа

Александра Арсентьева
16:24 11.08.2019
Такие технологии невозможно применить без участия конкретных западных организаций, заявили в Совфеде.
В Совфеде заявили, что зарубежные силы манипулировали митингующими на акции 10 августа
© Фото: council.gov.ru

Зарубежные силы на акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве использовали видеохостинг YouTube, чтобы манипулировать гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом сказано в заявлении председателя временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

В документе, который поступил в распоряжение ТАСС, говорится, что, по полученным Совфедом данным, зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий, в том числе видеохостинг YouTube, «для манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве».

«Люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», - заявил Климов.

Сенатор напомнил, что в соответствии со статьей 33 УК России подстрекателями признаются лица, которые склоняют других к совершению преступлений путем уговора, подкупа и другими способами. Также он обратил внимание, что СК России публично разъяснял, что подобного рода деяния являются уголовно наказуемыми.

По словам Климова, такие технологии невозможно применить без участия конкретных западных организаций, «владельцев соответствующих сетевых компаний».  

Он также заявил, что 8 августа комиссия официально указала на факты грубого и противоправного зарубежного вмешательства в суверенные дела государства в связи с выборами в Московскую городскую думу. По словам Климова, попытки подобного рода вмешательства «продолжались и сегодня».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата11.08.2019, 14:40
Участники «Снайперского рубежа» отработали ночную стрельбу: видео
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.08.2019, 11:11
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:20 В стране и мире
В Якутии в угольной шахте произошло обрушение
16:51 Спорт
Дзюба встретился с неизлечимо больным фанатом
16:10 В стране и мире
Видео
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в серьезное ДТП под Псковом
16:09 В стране и мире
Видео
В Омске начали массово гибнуть чайки: видео
15:43 В стране и мире
Видео
Синоптик сообщил о возвращении лета в Москву
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дисквалификация: боевые машины двух команд столкнулись на «Танковом биатлоне»
Видео
Водитель Tesla назвал причину крупной аварии на МКАД
Видео
«Все, кто был в контакте с Вербер - в группе риска»: врач о болезни фэшн-директора ЦУМа
Видео
Сенсация АрМИ-2019: на шоу «Авиадартс» комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике
Видео
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки
Видео
Проезд поезда по Крымскому мосту: кадры очевидцев
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.