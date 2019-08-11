В Совфеде заявили, что зарубежные силы манипулировали митингующими на акции 10 августа

Зарубежные силы на акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве использовали видеохостинг YouTube, чтобы манипулировать гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом сказано в заявлении председателя временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

В документе, который поступил в распоряжение ТАСС, говорится, что, по полученным Совфедом данным, зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий, в том числе видеохостинг YouTube, «для манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве».

«Люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», - заявил Климов.

Сенатор напомнил, что в соответствии со статьей 33 УК России подстрекателями признаются лица, которые склоняют других к совершению преступлений путем уговора, подкупа и другими способами. Также он обратил внимание, что СК России публично разъяснял, что подобного рода деяния являются уголовно наказуемыми.

По словам Климова, такие технологии невозможно применить без участия конкретных западных организаций, «владельцев соответствующих сетевых компаний».

Он также заявил, что 8 августа комиссия официально указала на факты грубого и противоправного зарубежного вмешательства в суверенные дела государства в связи с выборами в Московскую городскую думу. По словам Климова, попытки подобного рода вмешательства «продолжались и сегодня».