«Жара еще будет»: синоптики рассказали о погоде в августе

Первые семь-десять дней обещают быть прохладными с неустойчивыми прояснениями. Возможны небольшие дожди с грозами. В ночные часы будет +7... +12 градусов, днем от 14 до 19 со знаком плюс.

«По тем прогнозам, которые имеются на данный момент, среднесуточная температура августа, которая по норме составляет в Москве 16,5 -17 градусов, будет на полградуса ниже», - заявил «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, добавив, что в атмосфере сложилась интересная и редкая ситуация.

Речь идет о циклоне, который в понедельник пришел на северо-восток европейской части РФ. Он несколько дней подряд «закачивал» холодные воздушные массы, после чего сделает крюк через Полярный Урал, зацепив порцию арктического воздуха, и вновь вернется обратно.

Леус добавил, что сейчас неизвестно, как именно распределится это похолодание на протяжении месяца. Возможно, первые две декады будут холодными, а третья жаркой, или в середине будет жара. Также не исключено, что весь август будет прохладным.

На предстоящих выходных, поскольку натиск циклона с Арктики ослабеет, в Москве ожидается около 17-18 градусов тепла, а с началом следующей недели температура вновь будет не выше +15... +16 градусов.