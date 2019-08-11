Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламу несанкционированных мероприятий в YouTube

Роскомнадзор отправил в адрес компании Google письмо с требованием не допускать рекламирование незаконных массовых мероприятий в YouTube.

По информации ведомства, несколько структур, которые имеют каналы на данном сервисе, покупают у него рекламные инструменты, чтобы информировать граждан о несанкционированных массовых мероприятиях. В том числе такие акции направлены на срыв выборов регионального и федерального значения, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Push-уведомления также поступают пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы вышеназванных структур.

Если меры не будут приняты, Россия будет это расценивать как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России. В письме РКН отмечается, что Россия оставит за собой право на адекватную реакцию.

Один из задержанных на митинге, который проходил 10 августа на проспекте Сахарова, опубликовал фото и видео из автозака с женщиной, которая проводила консультацию, как «правильно составлять протокол». Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, она представилась гражданкой Соединенных Штатов Татьяной Бренник.