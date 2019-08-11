Синоптик сообщил о возвращении лета в Москву
На следующей неделе в столице потеплеет до +25.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Уже сегодня, 11 августа, в Москву вернется летнее тепло. Температура воздуха прогреется до 23 градусов.
«Предстоящая рабочая неделя будет заметно теплее, чем неделя уходящая», - рассказал «Звезде» специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Возвращения сильных ветров в столицу не предвидится.
Осадков не ожидается, погода будет солнечная. Температура будет находиться в пределах климатической нормы – 20-25 градусов.
Тем не менее, есть вероятность осадков во вторник, среду и четверг.